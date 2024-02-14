Conte'den Guardiola için flaş itiraf!

İtalyan teknik adam Antonio Conte, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Conte, dünyanın en iyi antrenörü olarak Pep Guardiola'yı gördüğünü dile getirirken, Chelsea ile yaşadığı şampiyonluktan sonra Premier Lig'i domine edebilmelerinin mümkün olduğunu ifade etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Conte'den Guardiola için flaş itiraf!
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14 Şubat 2024 18:28
Son güncelleme 14 Şubat 2024 18:38
Son olarak Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'u çalıştıran 54 yaşındaki İtalyan teknik adam Antonio Conte, yaptığı bir röportaj sırasında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GUARDIOLA DÜNYANIN EN İYİSİ"

Pep Guardiola hakkında konuşan Conte, "Pep Guardiola'nın takımlarına karşı mücadele etmek kesinlikle kolay değil. Guardiola dünyanın en iyi teknik adamı." dedi.

"KULÜPLERE ZOR DURUMLARINDA GİDİYORUM"

Sözlerine devam eden teknik adam, "Geçmişim, kulüplere her zaman sorunlu ve zor durumda kaldıklarında gittiğimi gösteriyor. Her zaman yeni bir şeyleri baştan inşa etmeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

"PREMIER LİG'İ DOMİNE EDEBİLİRDİK"

2916-17 sezonunda Chelsea'de yaşadığı şampiyonluk hakkında da konuşan Conte, "Chelsea'deki ilk sezonumdan sonra şampiyonluğu kazandığımızda Premier Lig'i uzun süre domine edebilirdik. Lukaku ve Van Dijk ile konuştum. Onlarla durumu değiştirebilirdik." ifadelerini kullandı.

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