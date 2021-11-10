Conte'den bir takım yenilikler!

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da yeni Teknik Direktör Antonio Conte'nin bazı oyunculara aşırı kilolu olduklarını söylediği, ketçap ve mayonezi de yasakladığı öne sürüldü.



Antrenmanlardan birinden sonra, İtalyan bazı oyunculara aşırı kilolu olduklarını söyleyen Conte, zorunlu ekip öğle yemeğinde bir takım değişiklikler yaptı.



Tecrübeli teknik adamın, ağır yiyecekleri ve sandviçleri menüden çıkardığı ayrıca ketçap ve mayonezi de yasakladığı aktarıldı.



İngiliz basını Conte'nin, bundan böyle futbolculara, daha az meyve suyu verileciğini, yemeklere daha az ayçiçeği ve tereyağı ekleneceğini ve aynı zamanda oyunculara daha fazla meyve tüketmeleri gerektiğini söylediğini bildirdi.





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