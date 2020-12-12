Conte: "Bizi yok etmek isyenlere fırsat vermeyin"

Inter teknik dirfektörü Antonio Conte, Şampiyonlar Ligi grubunu 4. sırada bitirmeleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Conte: 'Bizi yok etmek isyenlere fırsat vermeyin'
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12 Aralık 2020 23:21
Inter teknik direktörü Antonio Conte, Avrupa'dan elenerek yaşadıkları hayal kırıklıklarını değerlendirdi.

"HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Deneyimli teknik adama açıklamasında; "Şampiyonlar Ligi'nden elenmek ben ve oyuncularım için acı vericiydi. Real Madrid yenilgisinden sonra işleri rayına oturtmuştuk. Son maçta gol atamadan elenmemiz hayal kırıklığı oldu. Şimdi bu durumu sindirip, yolumuza devam etmeliyiz." dedi.

İtalyan teknik adam, Inter taraftarlarına gönderdiği mesajda; "Bizi yok etmek isteyenlerin işini kolaylaştırmayın. 10 yıldır bir şey kazanamamış olmanın verdiği sabırsızlığı anlıyorum ancak bir şeyleri de temelden inşa etmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.



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