Conte, 3 yıldız transferi istedi!

Serie A'da Juventus'un bir hayli gerisinde kalan Inter'de teknik direktör Antonio Conte, gelecek sezon "şampiyonluğa oynayacak" bir kadro kurmak için kolları sıvadı.



İtalyan basınında yer alan son haberlere göre, deneyimli hoca 3 yıldız ismin transferini istedi.



Conte'nin, Bayern Münih'ten Alaba, Chelsea'den Kante ve Roma'dan Edin Dzeko'nun isimlerini listesinin ilk sırasına yazdığı ve yönetimin girişimlere başladığı kaydedildi.



VIDAL'İN DURUMU DA İNCELENİYOR



Öte yandan Inter'in, Barcelona'da geleceği belirsiz olan Arturo Vidal'in durumunu da soruşturduğu belirtildi.



Inter, 35 hafta sonunda Serie A'da 4'ü mağlubiyet olmak üzere 14 maçta kayıp yaşadı ve zirvenin gerisine düştü.



