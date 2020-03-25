Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon avroluk yardım

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için 1 milyon avro değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışında bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon avroluk yardım
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25 Mart 2020 22:16
İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için 1 milyon avro değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışında bulundu.

McGregor, sosyal medya hesabında, İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe ile yaptığı yazışmayı paylaştı.

İrlandalı sporcu, ülkesinin Leinster bölgesinde koronavirüsle mücadele eden hastanelere dağıtılmak üzere 1 milyon avro değerinde kişisel koruyucu ekipman satın aldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına destek veren McGregor, "Bu cesur insanlar olmasaydı şimdi nerede olurduk bilmiyorum." ifadesini kullandı.

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