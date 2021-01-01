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Conley, uzun süre Utah'ta kalmak istiyor

Utah Jazz point guardı Mike Conley, uzun vadeli olarak Jazz'de kalmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz point guardı Mike Conley, uzun vadeli olarak Jazz'de kalmak istediğini söyledi.

Conley bu yaz serbest oyuncu olacak olsa da, Jazz ile yeniden sözleşme imzalayacağının sinyallerini verdi:

"Utah beni yakalamış durumda. Geçenlerde eşimle bunun hakkında konuşuyordum. Burayı çok seviyoruz. Bizim oynadığımız gibi oynayan başka bir yere gidebileceğimi sanmıyorum. Bunlara ölü sezonda bakacağız, çünkü o dönem geldiğinde kesinlikle çok fazla şey konuşulacaktır.

Ama şu anda baktığımda bu takım, oynama şeklimiz açısından oldukça eşsiz. Ve takımdaki herkes, sahanın her iki ucunda da yapmak istediklerimize gönülden bağlı."

Jazz, Conley'yi 2019-20 sezonu öncesinde bir takasla ekibe katmıştı, ancak 33 yaşındaki oyuncu ritmini ikinci senesinde bulmuştu.


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