"Conley serbest kaldığında, Dallas'a dikkat!" iddiası

Dallas Mavericks'in, Utah Jazz point guardı Mike Conley serbest oyuncu piyasasına girdikten sonra "dikkat edilmesi gereken bir takım" olduğu iddia edildi.



Mavericks, Nico Harrison ve Jason Kidd ile birlikte yönetim ve koçluk kadrosunda değişiklik yapmayı tercih ettiği için, gelecek sezon Luka Doncic'in etrafına daha iyi oyuncular ekleme uğraşında olacak.



"Hollinger & Duncan NBA Show"un yakın tarihli bir bölümünde The Athletic'den John Hollinger, Conley'nin serbest oyuncu piyasası söz konusu olduğunda, Dallas'ı "dikkat edilmesi gereken bir takım" olarak nitelendirdi.



Mavs, Conley ile en son serbest oyuncu olduğu zaman da ilgilenmiş olsa da, 33 yaşındaki oyuncu Memphis Grizzlies ile yeniden anlaşma imzalamaya karar vermişti.



Conley sezonu 16.2 sayı, 6.0 asist ve 3.5 ribaund ortalamalarıyla tamamlarken, bu sezon yüzde 41.2 üçlük isabetiyle kariyerinin en yüksek oranına ulaşmıştı.



