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Conley, oğlunun doğumu için bubble'dan ayrıldı

Utah Jazz, yıldız oyuncusu Mike Conley'nin, oğlunun doğumu için Columbus'ta eşiyle beraber olmak adına, bubble'dan ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz, yıldız oyuncusu Mike Conley'nin, oğlunun doğumu için Columbus'ta eşiyle beraber olmak adına, bubble'dan ayrıldığını duyurdu.

Utah, bu gece Denver Nuggets karşısında playoff ilk tur serisine başlayacak ve ESPN'den Tim Bontemps'e göre, Conley muhtemelen serinin ilk üç maçını kaçıracak.

Bir kaynak ESPN'den Eric Woodyard'a, 12 yıllık veteran oyuncunun playofflar sırasında bir noktada Orlando'ya dönmeyi planladığını söyledi.

32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yaz Memphis Grizzlies'den dört oyunculu bir anlaşma ile takas edilmişti.

Conley, Jazz'deki ilk sezonunun çoğunda sıkıntı çekmiş, ancak sezonun yeniden başladığı bubble'da oyununu yükseltmişti. 18 sayı, 5 asist ve 3 ribaund civarı ortalamalar yakalarken, altı maçta üç sayı çizgisinin gerisinden %37.2 şut isabeti yakalamıştı.

Yedek oyuncu Jordan Clarkson'ın, Conley'in yokluğunda başlangıç kadrosuna alınabileceği tahmin ediliyor. Utah halihazırda, ikinci en skorer ismi Bojan Bogdanovic'den yoksun durumda.


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