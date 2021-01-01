Conley: "Memphis için, artık kötü adam rolündeyim"

Utah Jazz guardı Mike Conley, playoff serisinde eski takımı Memphis Grizzlies'e karşı oynaması hakkında konuştu.



Kariyerinin ilk 12 sezonunu Grizzlies ile geçiren Conley, kısa süre önce Memphis'e dönmüş ve ekibi Jazz ile galibiyete ulaşarak, seride 2-1 öne geçmişti.



Conley şehre geri dönüşü hakkında konuşarak, ekibine yardım etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu şu sözlerle dile getirdi:



"Öncelikle Ja (Morant) gibi bir adama karşı oynamak inanılmaz. Ligde genç bir süperstar olarak benim eskiden giydiğim formayı giyen, çok yetenekli bir adam görüyorum. Dinlemeye oldukça alışık olduğum kalabalıktan tezahüratlar duyabiliyor olmak, olağanüstü. Tekrar başa dönmüş gibi hissediyorum. Böyle olacağını hiç düşünmezsiniz. En azından ben hiç düşünmemiştim.



Bazen kötü adam konumuna gelecek kadar uzun yaşıyorsunuz ve şimdi Memphis Grizzlies için de o adam ben oldum. Bunu bu şekilde kabullenmeli, yaptığım şeyi yapmaya devam etmeli ve zevk almaya bakmalıyım."



Serinin 3. maçı bu gece TSİ 04:30'da oynanacak.



