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Conley, kontratındaki opsiyondan henüz vazgeçmiyor!

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre, Utah Jazz'ın veteran point guardı Mike Conley, önümüzdeki haftanın erken fesih seçeneği tarihinden önce, Jazz'le olan sözleşmesinin son yılından vazgeçmeyi düşünmüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre, Utah Jazz'ın veteran point guardı Mike Conley, önümüzdeki haftanın erken fesih seçeneği tarihinden önce, Jazz'le olan sözleşmesinin son yılından vazgeçmeyi düşünmüyor.

Conley, imzalandığı sırada NBA tarihindeki en yüksek miktarlı anlaşma olan beş yıllığı 152.6 milyon dolarlık sözleşmenin son sezonu olan 2020-21 sezonunda, 34.5 milyon dolar kazanacak.

33 yaşında olan Conley'nin, Jazz ile istikrarsız geçen ilk senesi sonrası, bir serbest oyuncu olarak daha uzun bir sözleşme imzalayabilecek olsa da, bu maaşın önemli bir bölümünü telafi etmekte zorlanacağı düşünülüyor.

Önceki sezon 47 maçta Conley maç başına 14.4 sayı, 4.4 asist ve 3.2 ribaund ortalamaları ile oynamış, üçlük çizgisinin gerisinden %37.5 isabet bulmuştu.


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