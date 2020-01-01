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Conley, "I Am A Man" sloganını kullanmasının nedenini açıkladı

Utah Jazz point guardı Mike Conley, Orlando'daki bubble maçları için formasının arkasında "I Am A Man" (Ben Bir İnsanım) sloganına yer vermesinin nedenini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz point guardı Mike Conley, Orlando'daki bubble maçları için formasının arkasında "I Am A Man" (Ben Bir İnsanım) sloganına yer vermesinin nedenini söyledi.

Conley gazetecilere yaptığı açıklamada, 1968 Memphis sağlık işçilerinin grevine atıfta bulunması nedeniyle ailesine danıştığını ve bunun uygun olacağını düşündüğünü belirtti.

Salt Lake Tribune'den Jazz muhabiri Eric Walden, olayla ilgili tweeti şu şekilde attı:

"Utah Jazz PG'si Mike Conley, formasının arkasında 'Ben Bir İnsanım' sloganına yer verecek. Memphis sağlık işçilerinin grevine atıfta bulunması nedeniyle ailesine danıştığını ve bunun uygun olacağını düşündüğünü söyledi."

Aktivistler ve Rev. James Lawson ve T.O. Jones gibi sivil hak liderleri, 1968'de grev yapan sağlık işçileri adına cesaretle savaşı başlatmıştı. "Ben Bir İnsanım" sloganına sahip ikonik grevciler, Memphis tarihinde önemli bir yer taşıyor ve Conley de onları bu şekilde onurlandırmak istedi.

Conley artık Memphis Grizzlies için oynamıyor olsa da, şehri ve organizasyonu her zaman kalbine yakın tutuyor.


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