Conley: "Garip bir yıl olacak"

Mike Conley'e göre Memphis'te önümüzdeki sezon "garip bir yıl" olacak.
Grizzlies iyi bir yaz dönemi geçirmesine rağmen, Conley Batı Konferansı'nın bu yaz daha da zorlaştığını biliyor.
Conley, geride kalan sezonda topuğundan sakatlandığı için sezonu erken kapatmıştı ve takımıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Benim için farklı, çünkü son sekiz yıldır her sezona üst düzeyde kazanma şansımız olduğunu düşünerek girdim. Bu sezon, beklentiler halen bir playoff takımı, ortaya çıkarak herkesin işini zorlaştıran o ekip olduğumuz üzerine... Ancak bu kadar çok takımın yaz döneminde yaptıkları farklı hamlelerle çok daha iyi hale gelmeleri açısından garip bir yıl." "Bu yaz, geçirdiğimiz en güzel yaz dönemlerinden biri oldu. Özellikle de draft seçimlerimizle ve yaptığımız hamlelerle. Ligde yapılan büyük sıçramalarla karşılaştırıldığında küçük kalabilirler. Ama bizim için büyük oldu ve önümüzdeki sezonun gelişi beni heyecanlandırıyor."