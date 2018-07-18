Conley: "Garip bir yıl olacak"

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Mike Conley'e göre Memphis'te önümüzdeki sezon "garip bir yıl" olacak.Grizzlies iyi bir yaz dönemi geçirmesine rağmen, Conley Batı Konferansı'nın bu yaz daha da zorlaştığını biliyor.Conley, geride kalan sezonda topuğundan sakatlandığı için sezonu erken kapatmıştı ve takımıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: