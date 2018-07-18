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Conley daha iyi, antrenman kampına yetişecek!

Memphis Grizzlies yıldızı Mike Conley, geçtiğimiz Ocak ayında topuğundan geçirdiği ameliyatın iyileşme sürecinde olduğundan ötürü ABD Milli takımının mini kampına katılamamasına rağmen, Eylül ayındaki antrenman kampına hazır olacağını ve daha iyi olduğunu söyledi.

Memphis Grizzlies yıldızı Mike Conley, geçtiğimiz Ocak ayında topuğundan geçirdiği ameliyatın iyileşme sürecinde olduğundan ötürü ABD Milli takımının mini kampına katılamamasına rağmen, Eylül ayındaki antrenman kampına hazır olacağını ve daha iyi olduğunu söyledi.

Conley, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İyi durumdayım. Keşke bu temaslı antrenmanlara katılabilseydim. Sanırım katılabilirim, fakat bu konuda daha dikkatli bir tutum sergiliyoruz ve tüm yaz dinlendiğimden emin olmak istiyoruz. Antrenman kampına kadar hazır olacağımı düşünüyorum. Aşille ilgili her şey zaman alıyor ve sabır göstermeniz gerekiyor. Şu anda yeni yeni toparlıyorum. Hareket ederken acı duymayı beklemeye çok alışmıştım. Bazı hareketlerimi acı duymadan yapamamaya alışmıştım. Şimdi ettiğimde hiç canım yanmıyor, yani bu heyecan verici bir şey."

Conley, Aşil ve topuk sorunları nedeniyle geçen sezon sadece 12 maç oynadı ve sakatlığı, takımın koçu David Fizdale'in gönderilmesinde ve takımının sekiz yıl içinde ilk defa playoffları kaçırması konusunda önemli bir faktördü.




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Memphis Grizzlies yıldızı Mike Conley, geçtiğimiz Ocak ayında topuğundan geçirdiği ameliyatın iyileşme sürecinde olduğundan ötürü ABD Milli takımının mini kampına katılamamasına rağmen, Eylül ayındaki antrenman kampına hazır olacağını ve daha iyi olduğunu söyledi.
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