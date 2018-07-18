Conley daha iyi, antrenman kampına yetişecek!

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Memphis Grizzlies yıldızı Mike Conley, geçtiğimiz Ocak ayında topuğundan geçirdiği ameliyatın iyileşme sürecinde olduğundan ötürü ABD Milli takımının mini kampına katılamamasına rağmen, Eylül ayındaki antrenman kampına hazır olacağını ve daha iyi olduğunu söyledi.Conley, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Conley, Aşil ve topuk sorunları nedeniyle geçen sezon sadece 12 maç oynadı ve sakatlığı, takımın koçu David Fizdale'in gönderilmesinde ve takımının sekiz yıl içinde ilk defa playoffları kaçırması konusunda önemli bir faktördü.