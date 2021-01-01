Conley, 3 yılı 72.5 milyon dolara Utah'ta kaldı!

Utah Jazz'in, point guardı Mike Conley'yi üç yıllığı 72.5 milyon dolarlık bir anlaşmayla kadroda tuttuğu bildirildi.



Conley, Jazz ile zorlu bir ilk sezonun ardından 2020-21 sezonunda kendini toparlamış ve 51 maçta 16.2 sayı ve 6.0 asist ortalamaları tutturarak, kariyerinde ilk kez All-Star seçilmişti.



33 yaşındaki oyuncu, NBA kariyerindeki ilk 12 sezonunu Memphis Grizzlies ile geçirmiş ve takımın tarihinde oynanan maçlar, atılan sayılar, üçlük isabetleri, asistler ve top çalma sayıları dahil olmak üzere birçok kategoride lider konumuna yükselmişti.



