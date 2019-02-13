Conceiçao: 'Dünyanın en hırslı takımıyız'

teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Oyuncularının sahadaki mücadelesini öven Conceiçao, "İkinci yarıya iyi başlamamıza rağmen 2-0 geriye düştük ancak savaşmayı bırakmadık. Takım çok iyi tepki verdi. Attığımız gol sayesinde tur her şeye açık hale geldi. İkinci maç sonunda adil bir sonuç olacağını düşünüyorum" dedi.Conceiçao açıklamalarını "Biz dünyanın en iyi takımı değiliz ama en hırslı takımıyız. Bundan artık şüphem yok." sözleriyle tamamladı.