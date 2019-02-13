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Conceiçao: "Dünyanın en hırslı takımıyız"

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Roma'ya 2-1 mağlup olan Porto'da teknik direktör Sergio Conceiçao, oyuncularının arzusunu övdü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Conceiçao: 'Dünyanın en hırslı takımıyız'
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13 Şubat 2019 02:13
Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞMAYI BIRAKMADIK"

Oyuncularının sahadaki mücadelesini öven Conceiçao, "İkinci yarıya iyi başlamamıza rağmen 2-0 geriye düştük ancak savaşmayı bırakmadık. Takım çok iyi tepki verdi. Attığımız gol sayesinde tur her şeye açık hale geldi. İkinci maç sonunda adil bir sonuç olacağını düşünüyorum" dedi.

"EN HIRSLI TAKIMIZ"

Conceiçao açıklamalarını "Biz dünyanın en iyi takımı değiliz ama en hırslı takımıyız. Bundan artık şüphem yok." sözleriyle tamamladı.

 

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