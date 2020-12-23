CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde zafer Tigres'in

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi finalinde, ABD ekibi Los Angeles FC'yi 2-1 mağlup eden Meksika'nın Tigres takımı şampiyon oldu.



Tigres ile Los Angeles FC, ABD'nin Orlando kentindeki Exploria Stadı'nda final mücadelesinde karşı karşıya geldi.



Meksika temsilcisi Tigres, rakip oyuncu Diego Rossi'nin 61. dakikadaki golüyle yenik duruma düşmesine rağmen, 72. dakikada Hugo Ayala ve 84. dakikada Andre-Pierre Gignac'la bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Daha önce 2016, 2017 ve 2019 yıllarında finalde kaybeden Tigres, CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.



Tigres, gelecek şubat ayında Katar'da düzenlenecek



