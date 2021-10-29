CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ni Monterrey kazandı

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi finalinde Club America'yı 1-0 yenen Monterrey, şampiyon oldu.
Meksika'nın Guadalupe kentindeki BBVA Stadı'nda oynanan final maçında, Meksika temsilcileri Monterrey ile Club America karşılaştı.
Monterrey, 9. dakikada Rogelio Funes Mori'nin attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı ve tarihinde 5. kez bu şampiyonadan zaferle ayrıldı. Meksika ekibi, kupaya uzanarak gelecek yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.
Daha önce 7 kez şampiyonluk yaşayarak turnuvanın en başarılı takımı konumundaki Club America ise ilk kez finalde kaybetti.
Meksika'nın Guadalupe kentindeki BBVA Stadı'nda oynanan final maçında, Meksika temsilcileri Monterrey ile Club America karşılaştı.
Monterrey, 9. dakikada Rogelio Funes Mori'nin attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı ve tarihinde 5. kez bu şampiyonadan zaferle ayrıldı. Meksika ekibi, kupaya uzanarak gelecek yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.
Daha önce 7 kez şampiyonluk yaşayarak turnuvanın en başarılı takımı konumundaki Club America ise ilk kez finalde kaybetti.