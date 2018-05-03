compLexity, ShahZaM ve stanislaw'ı açıkladı!

OpTic Gaming'in Marco "Snappi" Pfeifer ve Jakob "JUGi" Hansen'i kadrosuna katıp tamamen Danimarkalı bir kadroya dönüşmesinin ardından, stanislaw ve ShahZaM ile yollar ayrılmıştı. Kuzey Amerikalı bu iki oyuncunun bugüne kadar istikrarlı performans gösterememesi, gittikleri her takımda problem olmuştu. Özellikle ShahZaM, inanılmaz yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen, istikrarsız performansı nedeniyle çok fazla takım değiştirmiş ve başarısızlıklarla dolu bir kariyer sahibi olmuştu.







compLexity tarafında gelen iki oyuncunun ardından yedeğe çekilen isimler ise Peter "ptr" Gurney ve Alec "Slemmy" White oldu. Ptr ve Slemmy ikilisinin geleceği henüz belirsiz durumda iken stanislaw ve ShahZaM ikilisinin ise yeni takımlarında neler yapacağı merak konusu. Takımdaki değişiklikler sonucu compLexity Gaming kadrosu ise şu şekle gelmiş oldu:



Rory "dephh" Jackson

Jaccob "yay" Whiteaker

Bradley "ANDROID-X23" Fodor

Peter "stanislaw" Jarguz

Shahzeb "ShahZaM" Khan

Peter "ptr" Gurney (inaktif)

Alec "Slemmy" White (inaktif)



