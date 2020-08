Company of Heroes Mobile çıkış tarihi belli oldu

Steam'de sevilen oyunlardan olan Company of Heroes, Mobile sürümü ile oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Daha önceden iPad kullanıcılarıyla buluşan oyun, şimdi Android ve iPhone kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.



Bilgisayar için 2006'da yayınlanan ve birçok oyuncunun beğenisini kazanan oyun, Android ve iPhone modelleriyle buluştuğuna dair bir açıklama yaptı. İkinci Dünya Savaşı temalı oyun, belli bir ücret karşılığında oyuncular tarafından oynanabilecek.



Company of Heroes Mobile çıkış tarihi

Geliştirici firma Feral Interactive yaptığı açıklamada, bilgisayardan sonra mobil cihazlar için de oyunun yayınlanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada İki Dünya Savaşı temalı oyunun takımlara dayalı mücadeleyi, mobil cihazlara da getireceği belirtildi. Bununla birlikte mücadelelerde Normandiya gibi gerçek cepheler kendisini gösterecek. Oyunun, İkinci Dünya Savaşına meraklı oyuncuları etkilemesi hedefleniyor.



Company of Heroes Mobile çıkış tarihi için paylaşılan bilgi ise 10 Eylül olarak kendisini gösterdi. Bu tarihten itibaren hem Android hem de iPhone kullanıcıları oyunu satın alıp oynamaya başlayabilecek. Oyunun yayınlanması hakkında bir fragman da yayınlandı.



Oyunun fiyatı içinse şu anda 13,99 dolar bilgisi bulunuyor. Türkiye'den de oynanabilecek olan oyun için TL üzerinden fiyat henüz belli olmadı. iPad üzerinde oyunu alan kişilerin iPhone için ekstra ödeme yapmadan kurulum yapabileceği de belirtildi. Ayrıca desteklenen Android modelleri için de bu cihazlar kendisini gösterdi:



Google Pixel 2 ve üstü



Samsung Galaxy S8+ ve üstü



Samsung Galaxy Note 8 ve üstü



OnePlus 5T / 6T / 7 / 8



Sony Xperia 1 / XZ2 Compact



HTC U12+



LG V30+



Motorola Moto Z2 Force



Nokia 8



Xiaomi Mi 6 / Mi 9 / Mi 9T



Xiaomi Pocophone F1



Xiaomi Redmi Note 8 Pro