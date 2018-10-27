Comolli'nin mutluluğu; 'Ben size demiştim'

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 2-0 geriye düştüğü Anderlecht deplasmanından 1 puan çıkarırken, Frey attığı 1 gol ve yaptığı asistle geceye damga vurmuştu. Özellikle Sivas maçında kaçırdığı golden sonra eleştirilen 24 yaşındaki futbolcunun bu performansı kendisine kefil olan sportif direktör Comolli'nin de fazlasıyla yüzünü güldürdü.
Frey'e olan güvenini her fırsatta dile getiren Fransız futbol adamı, karşılaşma sonrası Frey'e övgü dizdi. İsviçreli futbolcu için "Daha hiçbir şey görmediniz. Yüzde yüz performansa ulaştığında neler yapacağına şahit olacaksınız" diyen Damien Comolli, "Ben inanmadığım bir oyuncu ile asla çalışmam. Onu buraya getirirken neler başarabileceğini biliyordum. Sadece zamana ihtiyacı vardı. Oynamaya başladı; süre aldıkça çok daha iyi olacak. Zaten kendini geliştirmek için esktra çalışmalar yapıyor. Ona güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı.
Frey, Anderlecht maçında sadece gol ve asistiyle değil, genel mücadelesiyle de alkış aldı. Tecrübeli futbolcu, rakip kaleye 3 şut çekerken 3'ünde de isabet sağladı. Ayrıca 3 kilit pas veren İsviçreli, girdiği 10 ikili mücadelenin de tamamını kazanıp fizik gücünü gösterdi
EN İYİ 11'E SEÇİLDİ
Sarı-lacivertli futbolcunun Anderlecht'e karşı futbolu UEFA'nın da dikkatini çekti. 24 yaşındaki golcü, 3. maçlar sonunda Avrupa Ligi'nde "Haftanın 11'i"ne alındı. Ayrıca 3. haftanın en iyi futbolcuları arasında aday gösterildi. Ancak haftanın futbolcusu Chelsea'den Ruben Loftus-Cheek oldu. En iyi 11 ise şu isimlerden oluştu: Fernandez (Villarreal), -Mercado (Sevilla), Ngadjui (Slavia Prag), Wallace (Lazio), Torosidis (Olympiakos), Bakkali (Anderlecht), Lo Celso (Betis), Loftus-Cheek (Chelsea), Kostic (Frankfurt), Dabbur (Salzburg), Frey (Fenerbahçe).
Frey, Avrupa Ligi'nde mücadele eden oyuncular içinde hava topu istatistiğinde zirvede yer aldı. Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 34 hava topuna çıkan Michael Frey bunların 25'ini kazandı. Frey'i Kopenhag'da forma giyen eski Trabzonsporlu Dame N'Doye takip etti. N'Doye 23 hava topu kazandı.
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Frey'e olan güvenini her fırsatta dile getiren Fransız futbol adamı, karşılaşma sonrası Frey'e övgü dizdi. İsviçreli futbolcu için "Daha hiçbir şey görmediniz. Yüzde yüz performansa ulaştığında neler yapacağına şahit olacaksınız" diyen Damien Comolli, "Ben inanmadığım bir oyuncu ile asla çalışmam. Onu buraya getirirken neler başarabileceğini biliyordum. Sadece zamana ihtiyacı vardı. Oynamaya başladı; süre aldıkça çok daha iyi olacak. Zaten kendini geliştirmek için esktra çalışmalar yapıyor. Ona güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı.
Frey, Anderlecht maçında sadece gol ve asistiyle değil, genel mücadelesiyle de alkış aldı. Tecrübeli futbolcu, rakip kaleye 3 şut çekerken 3'ünde de isabet sağladı. Ayrıca 3 kilit pas veren İsviçreli, girdiği 10 ikili mücadelenin de tamamını kazanıp fizik gücünü gösterdi
EN İYİ 11'E SEÇİLDİ
Sarı-lacivertli futbolcunun Anderlecht'e karşı futbolu UEFA'nın da dikkatini çekti. 24 yaşındaki golcü, 3. maçlar sonunda Avrupa Ligi'nde "Haftanın 11'i"ne alındı. Ayrıca 3. haftanın en iyi futbolcuları arasında aday gösterildi. Ancak haftanın futbolcusu Chelsea'den Ruben Loftus-Cheek oldu. En iyi 11 ise şu isimlerden oluştu: Fernandez (Villarreal), -Mercado (Sevilla), Ngadjui (Slavia Prag), Wallace (Lazio), Torosidis (Olympiakos), Bakkali (Anderlecht), Lo Celso (Betis), Loftus-Cheek (Chelsea), Kostic (Frankfurt), Dabbur (Salzburg), Frey (Fenerbahçe).
Frey, Avrupa Ligi'nde mücadele eden oyuncular içinde hava topu istatistiğinde zirvede yer aldı. Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 34 hava topuna çıkan Michael Frey bunların 25'ini kazandı. Frey'i Kopenhag'da forma giyen eski Trabzonsporlu Dame N'Doye takip etti. N'Doye 23 hava topu kazandı.
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