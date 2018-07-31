Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, 7-8 Ağustos'ta oynayacağı maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Phillip Cocu, takımını yeni formasyona ve yeni futbol anlayışına adapte etmeye çalışırken sportif direktör Damien Comolli ile sık sık bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor. Andre Ayew'in transferinden dolayı çok mutlu olan Hollandalı hocanın, Comolli'den forvet transferinin kısa süre içinde çözülmesini istediği öğrenildi.Zamanın aleyhlerine işlediğini belirten Cocu, Roberto Soldado'nun takımla çalışmalara başlamasının sevindirici olduğunu ancak kritik Benfica maçlarında fazladan bir hücum silahının kendilerine büyük avantaj sağlayacağını söyledi.Comolli'nin ise buna karşılık olarak birkaç isim üzerinde yoğunlaştıklarını ve bu hafta içerisinde forvet takviyesini bitirmeye çalışacaklarını söylediği bildirildi.Bu hafta İngiltere'ye gitmesi beklenen Comolli'nin listesinde ise 3 isim öne çıkıyor.Fransız futbol adamı, ilk olarak geçen sezon da kiralık oynayan'i Tottenham'dan yine aynı şekilde isteyecek. Hollandalı futbolcunun da bu transfer için istekli olması, Janssen'i en büyük aday konumuna getiriyor. Ancak kiralama ücreti konusunda geçtiğimiz sezon 5 milyon Euro alan Tottenham'ın bu sezon indirime gidip gitmeyeceği ise merak konusu.Comolli'nin Janssen olmazsa altrentaifi ise bonservisi Leicester City'de bulunan... Geçen sezonu Newcastle'da geçiren Cezayirli forvet için eski takımı Sporting Lizbon'un da son dakikada devreye girmesi işleri biraz karmaşık hale getiriyor. Ancak Comolli'nin buna rağmen Fenerbahçe'de yapmak istediği projelerle Slimani'yi ikna etmesi bekleniyor.Kanarya'nın son hedefi ise Chelsea'deki fazla forma şansı bulamayan... Geçen sezon Dortmund'da kiralık oynayan oyuncunun yine aynı şekilde kadroya katılabilir.