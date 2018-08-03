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Comolli'nin izlediği Poulsen için umut!

Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin yakından takip ettiği Poulsen'in transferi için bir umut doğdu.

Kaynak: Takvim
Comolli'nin izlediği Poulsen için umut!
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03 Ağustos 2018 05:05
Fenerbahçe'de bir numaralı gündem maddesi Yussuf Poulsen... Nedeni de hem Phillip Cocu'nun, hem de Damien Comolli'nin uzun yıllardır dikkatle izlediği bir isim olması.

Timo Werner'in arkasında kalması yetmiyormuş gibi kulübü Leipzig bir de PSG'den 16 milyon Euro'ya Augustin'i ve 15 milyon Euro'ya da Sion'dan Cunha'yı alınca Poulsen'in işi iyice zora girdi. Leipzig'in hocası Ralf Rangnick'in söylediği, "Yussuf'u kulübede tutmak ve sadece gerektiğinde sahaya sürmek ona haksızlık olacak" sözleri ise F.Bahçe için umut oldu.

UEFA'ya kadro bildirimi yapıldı ama ayın 6'sına kadar değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

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