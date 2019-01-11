Fenerbahçe'de transfer harekatı tam gazla devam ediyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yapılan çalışmalarda öne çıkan isim Chelsea forması giyen Victor Moses oldu.Kadroya kanat oyuncusu takviyesinin önemli olduğunu düşünen Yanal, Valbuena ve Ayew'den daha farklı yapıda bir isim istemişti. Bu çerçevede Sportif Direktör Damien Comolli, Chelsea'nin kapısını çaldı ve Nijeryalı futbolcu için resmî tekliflerini iletti.İngiliz ekibinde fazla süre alamayan 28 yaşındaki oyuncunun transferinde artık son karar Moses'a ait olacak. İki kulübün anlaşmaya çok yakın olduğu, oyuncunun kararının beklendiği kaydedildiBu sezon takımda fazla şans bulamayan Nijeryalı futbolcu da sarı-lacivertli takımla ilgili bilgiler toplamaya başladı. Yönetimden değerlendirme için süre isteyen Moses'ın, kısa süre içinde kararını vereceği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin beklentisi futbolcunun teklife olumlu cevap vermesi.Kiralık olarak kadroya katılması planlanan Moses için kontenjan ise Aatif'ın ayrılmasıyla açılacak.