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Comolli'den Indi'ye: ''Cocu Indi'yi çok istiyor''

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, 26 yaşındaki Brun Martins Indi'nin menajeri ile görüştü.

Kaynak: Takvim
Comolli'den Indi'ye: ''Cocu Indi'yi çok istiyor''
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03 Ağustos 2018 04:50
Fenerbahçe, stoper transferi için kolları sıvadı... Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Stoke City'de forma giyen 26 yaşındaki Hollandalı stoper Martins Indi'yi kiralamak için tüm şartları zorluyor. F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Indi'nin menajeri ile temas kurdu ve görüşmeler başladı.

Comollı'nin Hollandalı yıldızın menajerine, "Teknik direktörümüz Cocu, Indi'yi yakından tanıyor. Onu takımında görmek istiyor. Sistemine çok uygun bir oyuncu..." dediği öğrenildi.

STOKE CİTY İLE SICAK TEMAS
Menajerin de bu görüşme sonrası Comolli'den süre istediği öğrenildi. Yüksek bonservisi nedeniyle Indi'yi kiralamak isteyen Fenerbahçe, Stoke City'yi de ikna etmek için çaba harcıyor

SOLDA DA OYNAYABİLİYOR
Feyenoord ve Porto gibi takımlarda forma giyen Martins Indi, kariyerinde 250 maça çıktı. 26 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu maçlarda 9 gol attı. Indi, savunmanın solunda da oynayabiliyor.



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