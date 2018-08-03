Fenerbahçe, stoper transferi için kolları sıvadı... Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Stoke City'de forma giyen 26 yaşındaki Hollandalı stoper Martins Indi'yi kiralamak için tüm şartları zorluyor. F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Indi'nin menajeri ile temas kurdu ve görüşmeler başladı.Comollı'nin Hollandalı yıldızın menajerine,dediği öğrenildi.Menajerin de bu görüşme sonrası Comolli'den süre istediği öğrenildi. Yüksek bonservisi nedeniyle Indi'yi kiralamak isteyen Fenerbahçe, Stoke City'yi de ikna etmek için çaba harcıyorFeyenoord ve Porto gibi takımlarda forma giyen Martins Indi, kariyerinde 250 maça çıktı. 26 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu maçlarda 9 gol attı. Indi, savunmanın solunda da oynayabiliyor.