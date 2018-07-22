Comolli'den flaş rapor! Ozan Tufan...

'HEMEN BAŞARI BEKLENMEMELİ'

'OZAN FARKINI GÖSTERECEK'

'VOLKAN İYİ BİR LİDER'

HOCAYLA YÖNETİM ARASINDA KÖPRÜ

Fenerbahçe'de futbolun tek patronu Damien Comolli, 9 günlük Lozan kampını değerlendirdi."Kamp çok olumlu geçti. Lozan'a götürülen 29 futbolcu, teknik heyetin tüm isteklerini harfiyen yerine getirdi. Forma savaşında hem gençler hem de tecrübeli futbolcular Cocu'nun gözüne girmek için büyük uğraş verdi. Takıma yeni katılan gençler ise, eskiler tarafından sarılıp-sarmalandı, takıma adapte olmaları sağlandı.""Ferdi, Berke ve Barış'ın Fenerbahçe futbol takımının önemli birer parçası olacağı burada gözlendi. Ancak teknik heyet bu futbolculardan hemen büyük başarılar beklenmesinin doğru olmadığına işaret etti. Cocu, bu gençleri kazanmak için şimdiden kolları sıvadı. Bu isimlerin gelecekte Fenerbahçe'nin başarısına büyük katkı yapacaklarını düşünüyorum.""Geçen sezon kopma noktasına gelen Ozan Tufan konusundaki gelişmeleri tüm kamuoyu izliyor. Kendisi ile sezon başında konuştuk. Takımın parçası olmak istiyorsan, büyük özveride bulunmalısın dedik. O da her iki kamp döneminde yaptığı çıkışlarla, bu sezon farklı olacağını herkese gösterdi. Ozan'da çok olumlu gelişmeler var. Takımda kalacak ve hizmetlerini sürdürecek.""Kaptan Volkan çok iyi bir lider. Mehmet Topal, Skrtel, Hasan Ali, Giuliano ve Josef de Souza'nın da ona büyük desteği oluyor. Bu isimler takımın iskeleti konumunda. Liderlik özellikleri ile dikkat çekiyorlar. Bu isimler maçlarda inisiyatif alıp, teknik heyetin en büyük yardımcısı olacak."Geldiğinden beri Fenerbahçe'nin iyi bir kadroyla yeni sezona başlaması için çalışan Comolli, teknik direktör Cocu ve yönetim arasında adeta bir köprü vazifesi görüyor. Comolli, Sarı-Lacivertliler'in antrenmanlarını bir an olsun kaçırmazken, Hollandalı hocayla da fikir alışverişinde bulunuyor.