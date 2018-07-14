Comolli'den Ferdi Kadıoğlu'na övgüler

, sarı-lacivertli takımınyaşındaki yeni transferiövdü.Fenerbahçe Televizyonuna açıklamalarda bulunan İtalyan sportif direktör, Avrupa futbolu için gelecek vadeden bir yeteneği kadrolarına kattığını söyledi.Transferi gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu belirten Comolli,ifadelerini kullandı.Ferdi Kadıoğlu'nun genç yaşına rağmen tecrübeli olduğunu vurgulayan sarı-lacivertlilerin sportif direktörü,değerlendirmesinde bulundu.Ferdi'nin futbolculuğa kadar kişiliğinin de iyi olduğunu aktaran Comolli,diyerek sözlerini tamamladı.