Comolli'den altyapıda tarihi karar

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Fenerbahçe'deki değişim sadece A takım seviyesinde değil altyapı yaş kategorilerinde de başladı...Başkan Ali Koç ve yönetimi mali işlerle boğuşurken futbol takımlarının dizayn edilmesi ise Damien Comolli'de... Fransız futbol adamı, Phillip Cocu'nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları için sık sık yurt dışına giderken İstanbul'daki günlerinde de alt yapıyı ihmal etmiyor.Geçtiğimiz günlerde alt yapı takımlarının çalışmalarını yürüttüğü Dereağzı Tesisleri'ne ansızın geldi Damien Comolli...Genç takımların çalışmalarını izlemek, tesislerdeki genel durumu görmek adına kimseye haber bile vermeyen Fransız futbol adamı oynanan maç sırasında tribünlerdeki kalabalıktan etkilendi. Ancak bu etkilenme hiç de olumlu bir açıdan değildi...Sahada yer alan oyuncuların tribünde maçı takip eden kişilerin olumlu ve olumsuz desteklerinden etkilendiğini gören Comolli, yeni bir kural koyarak değişimi başlattı. Oyuncuların aileleri de dahil antrenmanların bu kadar kalabalıkta yapılmasının oyunculara zarar verdiğini düşünen Comolli, bundan sonra herkesin idmanlara, antrenman maçlarına alınmamasını istedi.Zaman zaman kapıların aile bireylerine izinle açılmasına karar veren Comolli, oyuncuların gelişimlerinin daha sağlıklı olması adına bu kararı verdiğini de yakın çevresi ile paylaştı.Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, hazırlık maçları için bu kararı alırken genç takımların resmi maçlarında da aynı kararı almayı planlıyor. Fransız yönetici, resmi maçlarda atmosferin daha sert olması ve tribünlerin saha içini etkilemesinin önüne geçmek adına resmi maçlara girişlerde de kısıtlama getirecek.