COMOLLI'NİN ALİ KOÇ'A POULSEN RAPORU

Benfica karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Gündemdeki isimler olmayınca teknik direktör Phillip Cocu, Damien Comolli'den sürpriz bir transfer istedi.F.Bahçe'nin kiralamak için Leipzig'e teklifte bulunduğu 24 yaşındaki Danimarkalı yıldızı, Cocu'nun 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında iki kez PSV'ye istediği belirlendi. Ayrıca Comolli'nin de geçmişte Poulsen'le ilgili övgü dolu ifadeler kullandığı kaydedildi.Comolli'nin başkan Ali Koç'a verdiği transfer raporunda ise "Poulsen öncelikli tercihimiz olmalı" dediği öğrenildi. Fenerbahçe, Yussuf Poulsen için Leipzig'in vereceği yanıtı bekliyor.Lyngby'den Leipzig'e transfer olan yıldız oyuncu 6 sezondur Leipzig forması giyiyor. Geçen sezon Leipzig formasıyla 41 maçta forma giyen Poulsen, 5 gol 4 asistlik performansa imza attı.