MERKEZ ORTA SAHA, ÖN LİBERO, 10 NUMARA!

48 GOL 26 ASİST

Fenerbahçe Sportif Direktörü, ısrarlı bir şekilde transfer etmek istediği Leicester Cityliiçinbeklediği öğrenildi.İngiliz basınında yer alan haberlerde; Leicester City'nin 24.5 milyon Euro'ya transfer edip bir türlü beklediği katkıyı alamadığı 29 yaşındaki Portekizli oyuncuyu,ile birlikte birçok İngiliz kulübüne teklif ettiği ancak hiçbir kulübün transfere yanaşmadığı yazıldı. Leicester City'nin 20 milyon Euro bonservis talep ettiği oyuncunun maaşının da net 3.5 milyon Euro, brüt 5.9 milyon Euro maaşı olan oyuncu için hiçbir kulübün bu yükün altına girmek istemediği yazıldı.Sadece Monaco'nun bu transferle bir dönem ilgilendiği ancak Fabregas transferi sonrası vazgeçtiği ifade edildi.Adrien Silva'dan 20 milyon Euro civarı bir gelir bekleyen, tıpkıFenerbahçe'den gelen kiralama teklifini kabul edebileceği vurgulandı.Silva'nın kiralık mı yoksa bonservisiyle mi alınacağı konusunda net bir bilgiye ise ulaşılamadı. İngiliz basınında da yer alan haberlerde Portekizli futbolcunun yakında Leicester ile yollarını ayırabileceği vurgulandı. Türk basınında ise Silva'nın adı Galatasaray ile de anılıyor. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilen Silva, 2017'de 24.5 milyon euro'ya Sporting Lizbon'dan transfer olmuştu. 1.75 boyundaki orta sahanın güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında.Sözleşmesi 2021'de bitecek olan Adrien Silva, 26 kez Portekiz Milli Takımı'nda forma giyip 1 gol attı. Kulüp kariyerinde ise toplam 311 resmi karşılaşmada görev yapan tecrübeli futbolcu 48 gol, 26 asist üretti. Sadece 1 kez kırmızı kart gördü.Futbola Bordeaux altyapısında başlayan Adrien Silva, ardından Sporting altyapısına geçti. Sporting ve Leicester haricinde Academica Coimbra ve Maccabi Haifa gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.