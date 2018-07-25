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Comolli ve Cocu'nun gündeminde transfer var

Fenerbahçe Sportif Direktör Damien Comolli, Şampiyonlar Ligi kura çekimi için gittiği İsviçre'den döner dönmez Cocu ile görüştü.

Comolli ve Cocu'nun gündeminde transfer var
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25 Temmuz 2018 11:35
Damien Comolli, kura çekimi için gittiği İsviçre'den döndü.

Fransız direktör, 24 Temmuz Salı günü yapılan antrenmanı izlemek için soluğu Samandıra'da aldı.

Comolli, daha sonra yanına gelen Phillip Cocu'dan takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Damien Comolli ise Hollandalı teknik adama, transfer çalışmalarında yaşanan son gelişmeleri aktardı.

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