Comolli ve Cocu'nun gündeminde transfer var

Damien Comolli, kura çekimi için gittiği İsviçre'den döndü.
Fransız direktör, 24 Temmuz Salı günü yapılan antrenmanı izlemek için soluğu Samandıra'da aldı.
Comolli, daha sonra yanına gelen Phillip Cocu'dan takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Damien Comolli ise Hollandalı teknik adama, transfer çalışmalarında yaşanan son gelişmeleri aktardı.
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Fransız direktör, 24 Temmuz Salı günü yapılan antrenmanı izlemek için soluğu Samandıra'da aldı.
Comolli, daha sonra yanına gelen Phillip Cocu'dan takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Damien Comolli ise Hollandalı teknik adama, transfer çalışmalarında yaşanan son gelişmeleri aktardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın