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Comolli, Tottenham ile 3 yıldız için masada!

2005-2008 yılları arasında görev yaptığı Tottenham ile masaya oturan Comolli, Fransız yıldızlar Sissoko ve N'Koudou'nun yanı sıra Janssen için kiralama teklif yaptı. Görüşmeler olumlu şekilde sürüyor.

Kaynak: Takvim
Comolli, Tottenham ile 3 yıldız için masada!
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13 Temmuz 2018 07:32
Yeni transferleri ağustos ayı başındaki Şampiyonlar Ligi ön elemesine yetiştirmek için çok büyük bir çaba harcayan Fenerbahçe'den müthiş bir hamle geldi.

TEKLİF YAPILDI

3 gündür yurt dışında transfer çalışmalarını sürdüren sportif direktör Damien Comolli'nin Tottenham Hotspur'la masaya oturduğu ortaya çıktı.

Comolli'nin İngiliz devinde forma giyen Moussa Sissoko, Vincent Janssen ve Kevin N'Koudou için kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. 2005-2008 yılları arasında görev yaptığı Tottenham kulübüyle hala çok iyi ilişkileri olan Comolli'nin İngiliz yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmenin çok olumlu geçtiği öğrenildi. Özellikle 8 numara oynayan Sissoko'nun transferine büyük önem veriliyor.

SISSOKO'DA PÜRÜZ VAR

Comolli ayrıca genç kanat oyuncusu N'Koudou ve geçen sezon kiralık olarak forma giyen Janssen'i de ısrarla istiyor. Tottenham yönetimi teklife sıcak bakıyor. Sadece Sissoko konusunda pürüzler olduğu gelen bilgiler arasında..



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