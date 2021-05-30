Comolli'nin takımı, üst lige çıkamadı!

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanı olduğu Toulouse, Play-Out rövanş maçında Nantes ile karşılaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Comolli'nin takımı, üst lige çıkamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2021 21:08
Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Play-Out rövanş maçında Nantes'ı 1-0 mağlup etmesine rağmen, ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olduğu için Fransa Ligue 1'e çıkma fırsatını değerlendiremedi.

Toulouse'a galibiyeti getiren golü 62. dakikada Youssouf Vakoum Bayo kaydetti. Maçın 85. dakikasında oyuna Nathan N'Goumou, 87. dakikada kırmızı kart görerek Toulouse'ı 10 kişi bıraktı.

Fransa Ligue 2'den Ligue 1'e çıkma şansını kullanamayan Toulouse'da futbolcular maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.

"BİZİM HAKKIMIZI ÇALDINIZ"

Damien Comolli, karşılaşmanın ardından maçın hakemlerine tepki göstererek soyunma odası koridorlarında, "Bizim hakkımızı çaldınız" diye bağırdı.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.