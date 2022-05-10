Comolli'nin gözü Galatasaraylı Mustafa Muhammed'de

Fransız kulüplerinin gözdesi haline gelen Galatasaraylı Mustafa Muhammed'in son talibi Toulouse oldu. Fransa 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Toulouse, Mısırlı futbolcunun transferi için çalışmalara başladı. Fransız kulübünün başkanlık koltuğunda, 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Damien Comolli oturuyor. 20 Temmuz 2020'den bu yana Toulouse Başkanlığı'nı yapan Comolli'nin Muhammed'e yapılacak teklif için seçimi bekliyor.



Bir yıl daha kalmasını istediler ama...



Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Mısır'ın Zamalek takımından Transfer ettiği Mustafa Muhammed'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak 4 milyon dolar karşılığında bonservisini almıştı. Sarı kırmızılılar, Mısırlı santrforun henüz 24 yaşında olmasını dikkate alarak bir sezon daha takımda tutup, gelecek sezon satmayı planlıyordu. Ancak Mustafa Muhammed'in geçtiğimiz günlerde yönetimle görüşerek ayrılmak istediğini bildirmesi işleri değiştirdi. 8 ila 10 milyon Euro arasında teklif gelirse Muhammed satılacak.



56 resmi maçta 16 gol, 5 asisti var



Galatasaray'da mutsuz olduğunu açıkça dile getiren Mustafa Muhammed, son Başakşehir maçında da oyundan alınmasına sinirlenip direkt soyunma odasına gitmişti.



Fransa 1. Ligi'nde mücadele eden Lyon, Lille ve Montpellier'in transfer etmek istediği genç santrfor, sarı kırmızılı formayla oynadığı 56 resmi maçta 16 gol atıp, 5 de asist yaptı.



