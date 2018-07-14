Bolasie'de onay çıktı

Yeni sezonda 3 kulvarda da başarı hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu'nun sistemine uygun isimleri kadrosuna katmak adına yoğun bir mesai içinde. Özellikle de Hollandalı hocanın istediği Andre Ayew ve Bolasie transferlerinde önemli mesafe kat edildi.İki oyuncuyu birden takıma kazandırmak isteyen sportif direktör Comolli, futbolcuların menacerleriyle el sıkıştı. Ayew ve Bolasie; Sarı-Lacivertli takımda oynamayı kabul etti, sıra kulüplerine geldi. Ayew için Swansea ile kiralama bedeli konusunda masaya oturan Comolli bugün bir sonuç almaya çalışacak.Ardından rota Everton'a dönecek. Mavi-Beyazlılar'ın yeni hocası Marco Silva'nın, 29 yaşındaki oyuncu için, "Kiralanabilir" rapor vermesi Fenerbahçe'nin iştahını biraz daha kabarttı. Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi kabul eden başarılı oyuncunun imzası artık an meselesi.