Fenerbahçe'de Sportif direktörü Damien Comolli, Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalıgolcü Alfredo Morelos'un transferini bitirmek için İskoçya'ya gitti.
Comolli, 22 yaşındaki golcü için Rangers ile masaya oturudu görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda Morelos'a imzayı attıracak.
Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği Morelos, geçen sezon Rangers forması altında 43 maça çıkarken 18 gol atarken, 8 de asist yapmıştı.
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Comolli, 22 yaşındaki golcü için Rangers ile masaya oturudu görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda Morelos'a imzayı attıracak.
Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği Morelos, geçen sezon Rangers forması altında 43 maça çıkarken 18 gol atarken, 8 de asist yapmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın