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Comolli golcüyü almaya gitti!

Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli yönetiminde transfer taarruzuna sessiz sedasız devam ederken, geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers forması ile 18 gol 8 asiste imza atan Morelos'u gündemine aldı. Tecrübeli futbol adamının bu transferi kısa zamanda sonlandırması bekleniyor.

Comolli golcüyü almaya gitti!
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03 Temmuz 2018 10:02
Fenerbahçe'de Sportif direktörü Damien Comolli, Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalıgolcü Alfredo Morelos'un transferini bitirmek için İskoçya'ya gitti.

Comolli, 22 yaşındaki golcü için Rangers ile masaya oturudu görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda Morelos'a imzayı attıracak.

Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği Morelos, geçen sezon Rangers forması altında 43 maça çıkarken 18 gol atarken, 8 de asist yapmıştı.

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