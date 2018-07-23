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Sportif Direktörü, Samandıra'da ağırlığını iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Görev tanımını yaparken 'Futbol A Takımı, kulüp ve altyapıyla ilgileneceğim' diyen Fransız idareci, futbolcularla bir toplantı yaptı. "Ben problem çözen adamım, ne derdiniz ne probleminiz varsa önce bana söyleyin" ifadesini kullanan Comolli, tesislerindeki çimlerin bakımından çıkan yemeğe, medya ilişkilerinden ikili diyaloglara kadar her şeyi düzene sokmak için kolları sıvadı.SARI-lacivertli yıldızlarla gerçekleştirdiği görüşmede eski düzenin yavaş yavaş değişeceğini de net şekilde dile getiren tecrübeli idareci, şunları söyledi:"Birçok problemi yönetime götürmeden çözeceğiz. Tabii ki bazen bizi de aşan konular olabilir. Yıllardır futbol dünyasının içindeyim. Futbolcuların ne düşünüp ne sorunlarının olduğunu iyi bilirim. Bu yüzden kendimi böyle tanımlıyorum.Kısa bir süre olmasına rağmen Türkiye'deki düzene çabuk alıştım. Lig başladığında geniş bir tarama yapacağız ve genç yetenekleri F.Bahçe'ye kazandıracağız. Altyapıda bu yüzden geçmiş alışkanlıları sonlandırdık. Artık bizim listemizdeki belirlediğimiz isimler denenecek. Bu sezon geçiş sezonu ama sistemi çabuk oturtmak istiyoruz.Cocu ile iletişim halindeyiz. Takımda önemli genç oyuncular var. Kulüp onları yetiştirme ve hazırlamada geçmişte hatalar yapmış ancak bizler bu konuda önemli tecrübeye sahibiz. Konuşarak anlatarak ve onları dinleyerek yeni yıldızlar yetiştireceğiz."