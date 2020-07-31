Comolli, Fenerbahçe'nin iki futbolcusunu listesine aldı!

Süper Lig'de bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti.



Sarı-lacivertli takım yapacağı takviyelerle önemli isimleri renklerine bağlamayı hedefliyor.



Öte yandan Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimler de mevcut. Bu yıldızlardan ikisine takımın eski sportif direktörü Damien Comolli talip oldu.



Fenerbahçe'de yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen Miha Zajc ve Michael Frey, Toulouse'un gündeminde.



Foot Mercato, Fransız kulübünde başkanlığına getirilen Damien Comolli'nin eski oyuncuları için girişimde bulunabileceğini duyurdu.



İki futbolcuyu da sarı-lacivertli takıma Comolli getirmişti.



Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Zajc, bu sezon çıktığı 17 maçta 3 gol kaydederken, İsviçreli golcü Frey ise sezonu kiralık geçirdiği Nürnberg'de 32 maçta 5 gol atarken 5 de asist yaptı.



