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Comolli durmuyor! 10 uçak seyahati

Geldiği günden bu yana yoğun bir çalışma temposu yakalayan Comolli, şu ana kadar 10 kez uçak seyahati yaptı.

Kaynak: Sabah
Comolli durmuyor! 10 uçak seyahati
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03 Temmuz 2018 07:20
Fenerbahçe'de 13 Haziran'da göreve başlayan sportif direktör Damien Comolli, adeta nefes almadan çalışıyor.

Hiç izin yapmayan Fransız futbol adamı, bu süreçte 10 kez uçak seyahati yaptı. Comolli, ayrıca takımı yeni yeni tanıyan teknik direktör Cocu'ya da yardım ediyor. Comolli, oyuncuların sorunlarını dinliyor ve çare arıyor. İzinde olan oyuncuları arayıp durumları hakkında bilgi alıyor.

Transferleri bitirmek için büyük çaba harcayan Fransız Sportif Direktör, takımın bir an önce hazır hale gelmesini istiyor.

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