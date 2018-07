VINCENT JANSSEN, B PLANI!

"ANDRE AYEW, BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI!"

"MUAZZAM BİR TECRÜBESİ VAR"

Fenerbahçe yönetimi, yeni transferi Andre Ayew için yaptığı pazarlıklar sonrası kiralama fiyatını istediği noktaya çekti.İlk görüşmelerdeaçtı. Uzun süren görüşmelerin ardından hem Ayew'in ısrarı, hem de transfer döneminin kısalmaya başlamasıyla birlikte maliyeti uygun hale geldi,Swensea'nin en çok maaş alan futbolcusu olan Ayew, yeni sezonda sarı-lacivertli takımdan da aynı ücreti alacak. İngiliz kulübünün mücadele edeceği bir alt ligdeki kriterler gereği futbolcunun maaşı sorun oluyordu.Ganalı futbolcu, Cocu'nun sistemine son derece uygun. Hücumun her bölgesinde oynayan Ayew ilk etapta ileri uçta düşünülüyor. Sol kanatta Aatıf, Valbuena, sağ kanatta Dirar, Alper, Barış gibi isimlerin olduğu yerde golcü noktasında sıkıntı yaşanıyor. Takımda bu bölgede forma giyebilecek tek isim Soldado'ydu. Onun da tedavisi sürüyor.Sarı-lacivertli takımda Janssen'in transferi ise son çare olarak düşünülüyor. Teknik Direktör Cocu, oyun yapısına daha uygun isimler üzerinde duruyor. Ancak bunlardan istenen sonuç alınamazsa Jannsen'in transferi değerlendirilecek.Ganalı gazeteci Gary Al-Smith, yakından tanıdığı Andre Ayew'i Milliyet'e anlattı. Ülkesinde Premier Lig uzmanı olan Smith, Fenerbahçe'nin son derece isabetli bir karar verdiğini savunarak bunun gerekçelerini sıraladı.Smith, "Ayew üstün yetenekleri olan bir futbolcudur diyemem. Ancak sahip olduğu yeteneği en iyi şekilde nasıl kullanacağını iyi bilir. Fenerbahçe taraftarı onu çok sevecek. Çünkü her zaman yüzde yüzünü veren bir isimdir. Doğuştan lider karaktere sahiptir. Yeni takımında kaptan olur ya da önümüzdeki sezonun ardından da orada kalmaya devam ederse hiç şaşırmam. Geçen sezon sakatlıklara bağlı düşüş yaşadı ancak şu an iyi ve zaten kendisi formunun zirvesinde olduğunu söylüyor" dedi.Ganalı futbol yorumcusu şöyle devam etti; "Taktik olarak çok zeki bir futbolcu. Teknik direktörün kendisinden istediklerini harfiyen yerine getirir. Bu yüzden hocaları tarafından hep beğenilen bir oyuncu olmuştur. Gana'nın en önemli futbol ailelerinden birinin çocuğu... Babası Abedi Pele, Afrika'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından... Ancak bu imtiyazlı yönüne karşın şımarık birisi değildir. Takım arkadaşlarıyla ilişkileri iyi, kolay uyum gösteren bir karakteri vardır."Sarı-lacivertli ekibin transferi tam zamanında yaptığına dikkat çeken Smith, "Andre Ayew büyük maçların adamıdır. Zorlu karşılaşmalarda hep daha iyi performans gösterir. Dünya Kupası'nda büyük takımların, Manchester United ve Chelsea'nin filelerine gönderdiği topları hatırlamak yeter. Muazzam bir uluslararası tecrübesi var. Benfica maçı yaklaşıyor, Ayew takıma yeni katıldı. Ancak ben Cocu'nun yerinde olsam Ayew'i hiç düşünmeden ilk 11'e koyardım. Çünkü böyle maçları çok sever."