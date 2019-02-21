Comolli, Brahimi için harekete geçti

Yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe için Portekiz'den çok flaş bir iddia geldi... Sarı-Lacivertliler'in Porto formasını giyen Yacine Brahimi'ye kanca attığı belirtiliyor. 29 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.Bu sezon yaşanan büyük hüsranı yeni sezonda unutturmak isteyen FDamien Comolli'nin transferde tek yetkili olduğu ifade ediliyorHaziran ayında serbest kalacağı için birçok önemli kulübün de radarında olan yıldız futbolcununr. Brahimi 2014'ten bu yana Portekiz ekibinde forma giyiyor.Hücumun solunda ve forvet arkasında görev yapabilenCezayirli futbolcu golleri ve asistleriylPorto formasıyla bu sezon 33 resmi maçta forma giyen29KANAT: CEZAYİRPorto (Portekiz) Granada (İspanya)