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Comolli, Brahimi için harekete geçti

Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, Porto'nun kanat oyuncusu Yacine Brahimi'ye kancayı attı.

Kaynak: Takvim
Comolli, Brahimi için harekete geçti
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21 Şubat 2019 09:35
Yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe için Portekiz'den çok flaş bir iddia geldi... Sarı-Lacivertliler'in Porto formasını giyen Yacine Brahimi'ye kanca attığı belirtiliyor. 29 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

MENAJERİYLE TEMASTALAR

Bu sezon yaşanan büyük hüsranı yeni sezonda unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin Brahimi'nin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Damien Comolli'nin transferde tek yetkili olduğu ifade ediliyor

PORTO'DAN KESİN AYRILACAK

Haziran ayında serbest kalacağı için birçok önemli kulübün de radarında olan yıldız futbolcunun Porto'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brahimi 2014'ten bu yana Portekiz ekibinde forma giyiyor.



TAM YANAL'IN ARADIĞI İSİM

Hücumun solunda ve forvet arkasında görev yapabilen Brahimi top tekniği ile ön plana çıkıyor. Cezayirli futbolcu golleri ve asistleriyle, Ersun Yanal'ın 'tabelacı kanat oyuncusu' isteğini tam olarak karşılıyor.

33 MAÇTA OYNADI 15 GOLE KATKI YAPTI

Porto formasıyla bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Yacine Brahimi 9 gol atarken 6 da asist yaptı. Cezayirli böylece 15 gole direkt katkıda bulundu.



BRAHIMI KİMDİR?

YAŞI: 29
MEVKİ: KANAT
ÜLKESİ: CEZAYİR
OYNADIĞI TAKIMLAR: Porto (Portekiz) Granada (İspanya)

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