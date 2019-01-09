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Comolli, Adrien Silva için görüşmelere başladı!

Transferde gaza basan Fenerbahçe, çalışmalarına Ada'da devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin orta saha için listesinde ilk sıraya aldığı isim belli oldu.

Kaynak: Takvim
Comolli, Adrien Silva için görüşmelere başladı!
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09 Ocak 2019 09:09
Transferde gaza basan Fenerbahçe, çalışmalarına Ada'da devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin orta saha için listesinde ilk sıraya aldığı isim belli oldu.

Gelen haberlere göre sportif direktör Damien Comolli'nin İngiltere'ye çıkarma yaparak Leicester City'de forma giyen Adrien Silva için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Takımında bu sezon fazla şans bulamayan ve sadece 5 maça çıkıp 1 asist yapan 29 yaşındaki oyuncu hakkında pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.

24.5 MİLYON €'YA GELMİŞTİ

Silva'nın kiralık mı yoksa bonservisiyle mi alınacağı konusunda net bir bilgiye ise ulaşılamadı. İngiliz basınında da yer alan haberlerde Portekizli futbolcunun yakında Leicester ile yollarını ayırabileceği vurgulandı. Türk basınında ise Silva'nın adı Galatasaray ile de anılıyor. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilen Silva, 2017'de 24.5 milyon euro'ya Sporting Lizbon'dan transfer olmuştu. 1.75 boyundaki orta sahanın güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında.



48 GOL 26 ASİST

Sözleşmesi 2021'de bitecek olan Adrien Silva, 26 kez Portekiz Milli Takımı'nda forma giyip 1 gol attı. Kulüp kariyerinde ise toplam 311 resmi karşılaşmada görev yapan tecrübeli futbolcu 48 gol, 26 asist üretti. Sadece 1 kez kırmızı kart gördü.

Futbola Bordeaux altyapısında başlayan Adrien Silva, ardından Sporting altyapısına geçti. Sporting ve Leicester haricinde Academica Coimbra ve Maccabi Haifa gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.



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