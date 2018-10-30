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Comoll, Cocu'nun ayrılışını hızlandırdı!

Milli arada Comolli, Cocu'ya 'G.Saray'a kaybedersen seninle yolları ayıracağız" dedi. Cocu bununla dağılınca Ankaragücü sonu oldu.

Kaynak: Akşam
Comoll, Cocu'nun ayrılışını hızlandırdı!
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30 Ekim 2018 02:43
Phillip Cocu'nun gönderilme sürecine kadar uzanan serüvende ilginç gelişmeler yaşandı.

Hollandalı çalıştırıcının gönderilmesi konusu 8. haftada oynanan ve golsüz berabere biten Başakşehir maçı sonrası ciddi ciddi düşünülmeye başlandı.

Milli takım arasında Sportif Direktör Comolli, morali zaten bozuk olan Cocu ile bir toplantı yaptı.

Yapılan bu toplantıda Fransız Sportif Direktör Damien Comolli, Phillip Cocu'ya "Galatasaray derbisini kaybedersen seninle yolları ayıracağız" ifadesini kullandı.

KADROYA KARIŞTILAR

Cocu, bu açıklama sonrası takım üzerindeki tüm otoritesini kaybetti. Hollandalı çalıştırıcının kadro tercihleri konusunda da yönetim ve Comolli tarafından da tavsiyeler verilmeye başlandı.

Anderlecht geri dönüşü takımdaki m negatifliği dağıtsa da Ankaragücü yenilgisi Sarı-Lacivertli yönetimin Cocu'yu gönderme operasyonunu hızlandırmış oldu.

F.Bahçe'nin Cocu'yu bilgisayar programı ile seçtiği ortaya çıktı.

 

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