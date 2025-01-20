Como resmen açıkladı: Dele Alli imzayı attı

Como, takımla antrenmanlara çıkan Dele Alli ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Como resmen açıkladı: Dele Alli imzayı attı
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20 Ocak 2025 00:56
Son güncelleme 20 Ocak 2025 00:59
Como takımla antrenmanlara çıkan Dele Alli için kararını verdi.

İtalyan ekibi, Dele Alli ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada İngiliz oyuncu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Dele Alli, son profesyonel futbol maçını Şubat 2023'te Beşiktaş formasıyla oynamıştı. Daha sonra Everton'a dönen oyuncu, sakatlıklarla dolu bir sezon geçirmiş ve sözleşmesi sona erene kadar forma şansı bulamamıştı.

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