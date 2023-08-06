İngiltere'de Community Shield'de Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan maçın normal süresi 1-1 tamamlandı.



Manchester City, 77. dakikada Cole Palmer'in attığı golle öne geçti. Arsenal, bu gole 90+11' Leandro Trossard ile karşılık verdi ve karşılaşma penaltılara gitti.



Arsenal, karşılaşmayı penaltılarda 4-1 kazanarak Community Shield'i müzesine götürdü.



COMMUNITY SHIELD'DE KAYBETMİYOR



Arsenal, Community Shield'de oynadığı son 5 maçı kaybetmedi. Londra temsilcisi, 2014 ve 2023'te Manchester City'yi, 2015 ve 2017'te Chelsea'yi, 2020'de Liverpool'u geçerek kupayı müzesine götürdü. Arsenal, tarihinde 17. kez bu kupayı aldı.



Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, lig ve İngiltere Kupası'nda zirveye ulaşarak "üçleme" (treble) yapan City ise sezona kupayla başlama fırsatını değerlendiremedi.



Manchester City, Premier Lig'in ilk haftasında cuma günü Burnley deplasmanına gidecek. Arsenal ise cumartesi günü sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.



*NOT: Manchester City, geçen sezon hem Premier Lig'i hem de FA Cup'ı kazandığı için Community Shield'de ligi ikinci sırada bitiren Arsenal ile karşılaştı.



