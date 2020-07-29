Community Shield, 29 Ağustos'ta oynanacak

İngiltere Futbol Federasyonu, Community Shield finalinin 29 Ağustos'ta oynanması kararlaştırıldı

Haber; AA
Community Shield, 29 Ağustos'ta oynanacak
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29 Temmuz 2020 14:32
İngiltere Futbol Federasyonu, Community Shield finalinin 29 Ağustos'ta oynanmasına karar verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Premier Lig şampiyonu ile Federasyon Kupası sahibini karşı karşıya getiren Community Shield mücadelesinin 29 Ağustos Cumartesi günü oynanacağı kaydedildi.

Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadeleye belli sayıda taraftar alınmasının gündemde olduğu basına yansıdı.

Community Shield maçında lig şampiyonu Liverpool'un rakibi, Federasyon Kupası finalinde cumartesi günü karşılaşacak Arsenal ya da Chelsea olacak.



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