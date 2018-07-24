'Yeni bir meydan okuma...'

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda 10 numara bölgesini yeni bir isimle doldurmak için çalışma başlatan yönetim, Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un yıldızı Shinji Kagawa'yı listesine eklemişti.Alman ekibinden ayrılma kararı alan 29 yaşındaki Japon futbolcu için Sarı-Siyahlılar'a satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunup beklemeye geçen Beşiktaş Yönetimi'ne, taraftarından destek geldi.Daha önce; Pepe, Medel ve Vida transferlerinde kampanya başlatan Siyah-Beyazlılar, son olarak Kagawa'nın sosyal medya hesaplarını hedef aldı. Japon 10 numaranın Twitter ve Instagram hesaplarına binlerce, 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) yorumu yağdıran taraftarlar, Kagawa'nın rotasını Türkiye'ye çevirmeye çalışıyor.Geleceğiyle ilgili olarak Alman basınına açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcunun, "Dünya Kupası sonrasında Borussia Dortmund'a katılacağım. Kariyerimle ilgili olarak yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var" dediği iddia edildi. Borussia Dortmund'ta geçen sezon 27 karşılaşmaya çıkan başarılı futbolcu, 6 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.