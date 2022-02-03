Coman: "Bayern'in, PSG kadar parası yok"

Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman, kulübünün transfer politikası ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Coman: 'Bayern'in, PSG kadar parası yok'
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03 Şubat 2022 17:11
Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman, kulübünün PSG ve İngiliz ekipleri kadar parası olmasını söyledi.

Coman, "Bayern'in de parası var ancak PSG kadar ya da İngiliz kulüpleri kadar değil" dedi.

Takımının gerçek bir takım olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Ekibimiz gerçek bir ekip. Zor durumlarda bile biz beraberiz. Ana fikir de bu" şeklinde konuştu.

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