Coman: 'Bayern efsanesi olmak istiyorum'

Bayern Münih'in yıldız kanat oyuncusu Kingsley Coman, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Coman yaptığı açıklamada, "Benim idolüm Ronaldinho'ydu. Onun sayesinde futbol oynamak istedim. Ama Ribery kulübün bir efsanesi ve ona hayranım." ifadelerini kullandı.



Bayern efsanesi olmak istediğini belirten yıldız oyuncu, "Onun seviyesine ve başarılarına ulaşmak için çok çalışıyorum. Ben de bir Bayern efsanesi olmak istiyorum ama ben Kingsley Coman'ım, Ribery değil." diyerek sözlerini noktaladı.



Kingsley Coman bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 18 maçta, 5 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.





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