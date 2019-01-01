Collison: "Geri dönmeyi hiç düşünmedim, söylentiler abartıldı"

Eski NBA oyuncusu Darren Collison, Los Angeles Lakers ya da LA Clippers'a katılma hakkındaki söylentilerin "abartıldığını" söyledi.



Collison, Şubat ayında Lakers veya Clippers ile imza atmak yerine emekli kalmaya karar verdiğinde, bazı NBA hayranlarını şaşırtmıştı. Ancak görünüşe göre, lige geri dönmeyi asla ciddi bir şekilde düşünmemişti.



"Minute Til 6" podcast'inde konuk olan Collison'a, Şubat ayında Lakers ve Clippers tarafından teklif yapılıp yapılmadığı soruldu. Collison, "geri dönmeyi hiç düşünmediğini" açıkladı:



"Dürüstçe söylemek gerekirse, tüm bu olayı abartmışlardı."



Şubat ayında Collison, Lakers'ın sahibi Jeanie Buss ile beraber bir Lakers maçına izleyici olarak katılmıştı. Bu durum da, Lakers'la anlaşacağına yönelik bazı spekülasyonları körüklemişti. Ancak Collison, arkadaşı Russell Westbrook'un oyununu izlemek ve sadece bir taraftarın bakış açısıyla oyunun tadını çıkarmak için o gece Staples Center'a gittiğini iddia etti:



"Gittiğimde, Lakers için oynamaya çalışmamla ilgili bir tantana çıkardılar. Ama zaten geri dönmeyi düşündüğüm bir vakit olmamıştı, çünkü zihinsel olarak doğru bir noktada değildim."



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Buss'ın yanında oturmasının ötesinde, Collison'ın bir başka eski NBA oyuncusu Matt Barnes'a, o dönemde geri dönüş hakkında "kararsız" olduğunu mesaj attığı söylenmişti.



Collison, bu sezondan sonra, geri dönüş konusunda "her şeyi değerlendireceğini" söyledi, ancak 2019-20 sezonu için "asla geri dönmeyi düşünmediğini" belirtti. Ayrıca, genç oyunculara yardım etmeye çalışmasının yanı sıra, hayatında "bazı şeyleri çözmeye çalıştığını" da vurguladı.



32 yaşındaki eski oyuncu, aynı zamanda birden fazla NBA ekibinin Orlando'da oynama ihtimali ile ilgili bilgi almak adına, temsilcisiyle temasa geçtiğini ekledi.



Collison, inancına ve ailesine odaklanmak için, 2019'da NBA'den beklenmedik bir şekilde emekli olmuştu. 10 sezonluk kariyerinde, maç başına 12.5 sayı ve 5.0 asist ortalamaları yakalamıştı.



