Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Collison emeklilikten döndü, Lakers'la anlaştı!

Los Angeles Lakers'ın, Darren Collison ve Stanley Johnson ile 10'ar günlük kontrat yapmayı kabul ettiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın, Darren Collison ve Stanley Johnson ile 10'ar günlük kontrat yapmayı kabul ettiği açıklandı.

Collison, yakın zamanda Lakers için antrenman tesislerinde çalışmıştı.

Collison, senede 10 milyon dolarlık kontrat teklifleri almasına rağmen, 2018-19 sezonunun ardından emekliye ayrılmıştı ve geçmişte çeşitli noktalarda geri dönebileceğine dair spekülasyonlar çıkmıştı.

Lakers'ın altı oyuncusu ve başantrenörü Frank Vogel, şu anda KOVID-19 protokolleri ve sakatlıklara bağlı olarak kadro dışında bulunuyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal