Los Angeles Lakers'ın, Darren Collison ve Stanley Johnson ile 10'ar günlük kontrat yapmayı kabul ettiği açıklandı.



Collison, yakın zamanda Lakers için antrenman tesislerinde çalışmıştı.



Collison, senede 10 milyon dolarlık kontrat teklifleri almasına rağmen, 2018-19 sezonunun ardından emekliye ayrılmıştı ve geçmişte çeşitli noktalarda geri dönebileceğine dair spekülasyonlar çıkmıştı.



Lakers'ın altı oyuncusu ve başantrenörü Frank Vogel, şu anda KOVID-19 protokolleri ve sakatlıklara bağlı olarak kadro dışında bulunuyor.



